Super lavoro per la polizia locale durante i due giorni di Battiti. Sono stati 160 gli agenti in servizio. Durante la due giorni si è proceduto al sequestro di materiale collocato su strada nel centro storico per allestimento estemporaneo di minifornelli in prossimità della Basilica, 5 sequestri amministrativi di merce varia posta abusivamente in vendita nel Murattiano con circa 200 pezzi recuperati e soggetti a confisca e distruzione; verbali di 5.000 € ciascuno in danno degli abusivi, 22 pezzi di accessori con griffe contraffatte sequestrati e destinati a distruzione con relativa informativa all’autorità giudiziaria per il reato di contraffazione.

Quattro i verbali contestati ai titolari di distributori di bevande (c.d. h24) perché gli impianti continuavano ad erogare bevande in contenitori in vetro dopo le ore 22:00 in violazione di specifica ordinanza sindacale. Ed ancora qualche centinaio di ricci di mare, rinvenuti nelle acque limitrofe al Molo San Nicola, sequestrati e reimmessi in mare nel loro habitat naturale.

Nell’ambito dei servizi di prevenzione contro l’uso e la vendita illecita di sostanze stupefacenti, segnalati al Prefetto, 5 soggetti per violazioni al dpr 309/90.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.