Incidente questa mattina sulla statale 16, in direzione Bari, all’altezza di San Giorgio. Due auto, per cause in corso di accertamento , si sono ribaltate. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco. Lunghe code e disagi. La corsia è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione delle carcasse delle auto. Il traffico è stato deviato e l’entrata per San Giorgio è tutta bloccata. (Foto facebook)

