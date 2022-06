Frasi che campeggiano su luoghi caratteristici della città. Tutte legate al mare e alla bellezza della città. “Sii felice, sei a Bari” ha fatto il giro del mondo via social. Ma non è l’unica. Altre due sul molo San Nicola e sul pontile di Pane e pomodoro.

In quest’ultimo caso si legge: “Vietato non amare il mare”. Una frase ripresa anche dall’assessore Pietro Petruzzelli. “Vale sempre. Che sia calmo o con le onde come oggi per il maestrale – scrive sui social – Il mare è il luogo del cuore. Il rifugio, e casa. Forse è la cosa che più manca a chi è dovuto partire. Spesso mi chiedo come facciano coloro che non hanno la fortuna che abbiamo noi di vivere in una città di mare, di avere sempre la possibilità di guardarlo e soprattutto di respirarne il profumo. Però il mare lo dobbiamo rispettare, dobbiamo averne cura e amarlo. Sempre”.

