Tutto fermo, e oltre alle recinzioni i residenti di tre quartieri di Bari attendono ancora l’attuazione del progetto di street art annunciato lo scorso gennaio. Secondo quanto si legge sui manifesti del cantiere, il termine dell’opera sul primo dei tre palazzi Arca oggetto di restyling (murale, panchine, alberi e fontane) è indicato entro il 9 giugno 2022.

Il restyling in grave ritardo dall’Arca, affidato all’architetto Mauro Saito, prevede la creazione di aree pedonali in via Crispi al Libertà, in viale delle Regioni al San Paolo e in via Archimede a Japigia. Nulla di fatto anche per l’installazione di un innovativo mosaico digitale, una nuova pavimentazione e un impianto di pubblica illuminazione. “Qui è tutto come prima, qualcuno intervenga”, l’appello dei residenti del San Paolo sui social network. Foto di Leonardo Rizzi

