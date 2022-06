Il cadavere di un uomo è stato scoperto in un cantiere edile alla periferia di Molfetta, nei pressi di via Ruvo, dove sono in corso i lavori per la costruzione di una residenza per anziani. L’uomo è stato identificato e sarebbe un 24enne già noto alle forze dell’ordine.

Indagano i carabinieri per capire come è morto il giovane. Si stanno visionando anche i filmati delle telecamere.

