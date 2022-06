Caos questa sera in via Sparano. Poco dopo le 20 tre persone tra cui anche un minorenne sono rimaste bloccate nell’ascensore di Zara per un malfunzionamento. Presi, probabilmente, dal panico, hanno rotto il vetro con il martelletto presente nell’ascensore. Quando sono riusciti a liberarsi è scoppiata però una lite con il personale di sicurezza del negozio e sul posto sono intervenuti i poliziotti per sedare la lite. Nessun ferito. (foto repertorio)

