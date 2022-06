“Oggi riapriamo ma non c’è nulla da festeggiare perché siamo in ritardo con l’apertura di questo parco”. Così il sindaco Antonio Decaro ieri sera dal parco Giovanni Paolo II al San Paolo, chiuso da oltre un anno per lavori che hanno riguardato gli impianti di irrigazione, di illuminazione, la manutenzione del verde e delle giostre. Sono state installate anche 20 telecamere collegate in tempo reale con la centrale della polizia locale.

“Non abbiamo voluto fare inaugurazione – ha detto ancora il sindaco – proprio per i ritardi accumulati. Abbiamo fatto una brutta figura visto che dovevamo aprirlo prima. Oggi sono tornati i bambini. Da adesso il parco è riaperto, lo possiamo rendere nuovamente fruibile, faremo altri lavori e piccole sistemazioni ma almeno i cittadini del San Paolo possono riprendere ad usare questo parco”.

