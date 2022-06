I cassonetti dell’immondizia di via Bovio sono stati rimossi dall’Amiu. A denunciarlo Luigi e Michele Cipriani, del Movimento Riprendiamoci il Futuro, che sottolineano “la grave situazione igienico sanitaria che da alcuni giorni si sta verificando” per via di tale rimozione.

“Tale grave ed ingiustificata privazione – precisano – sta comportando veri focolai di probabili infezioni, in quanto ora i cittadini sono costretti a depositare i sacchetti della spazzatura sui marciapiedi antistante le aree dove erano posizionati prima i cassonetti. Tale grave atto – precisano- incentiva focolai igienico sanitari, specie a causa delle elevate temperature di questo periodo estivo”.

Pertanto “si invita l’Amiu a voler ripristinare urgentemente lo stato dei luoghi posizionando i cassonetti nei punti dove gli stessi sono stati rimossi. Ove tale richiesta non trova immediato riscontro gli scriventi, unitamente ai residenti, si organizzeranno per una protesta sul via Bovio”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.