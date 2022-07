Oltre 100 donatori chiamati a raccolta per una giornata straordinaria di donazioni di sangue. A rispondere all’appello alla generosità lanciato da Ciao Vinny sono stati assessori comunali, ultras biancorossi, associazioni di volontariato e l’Aci Bari Bat.

“È un’iniziativa che si ripete per il 15esimo anno – ha spiegato il dottor Lorenzo Moretti ortopedico del Policlinico di Bari e organizzatore della giornata -. Mettiamo insieme tante associazioni che non si occupano di sangue per accrescere il numero e la potenzialità dei donatori del nostro Policlinico”.



A portare personalmente i saluti e i ringraziamenti a nome dell’azienda Policlinico ai donatori e al personale sanitario impegnato in questa giornata è stato il direttore amministrativo Gianluca Capochiani.

“Queste giornate sono importantissime per informare e sensibilizzare sull’importanza della donazione” ha commentato il direttore della Medicina trasfusionale, Angelo Ostuni. Tra i partecipanti il presidente dell’Aci Bari, Francesco Ranieri, le assessore comunali allo Sviluppo economico Carla Palone e al Welfare Francesca Bottalico , la consigliera comunale Silvia Russo Frattasi .

