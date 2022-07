Incidente mortale nella serata di ieri sulla strada che collega Manduria ad Avetrana, in provincia di Taranto. A perdere la vita un diciottenne di Avetrana, Antony Tafuro, che militava nell’Asd Avetrana juniores.

“Un’altra giovane vita si è spezzata a causa di un tragico incidente nella serata di ieri – commenta la stessa società sportiva- Antony Tafuro, già tesserato per la nostra squadra Juniores, purtroppo non ce l’ha fatta. Ci stringiamo in un abbraccio alla famiglia di Antony nel momento di questo dolore incolmabile. Ti ricorderemo sempre come il ragazzo allegro e sorridente che sei stato”.

Secondo le prime ricostruzioni il ragazzo era a bordo dell’auto guidata da un suo amico. Il veicolo, per cause in corso di accertamento, ha perso aderenza sull’asfalto e si è ribaltato più volte, terminando la sua corsa contro un grosso albero di ulivo. Il 18enne è stato sbalzato fuori dall’abitacolo e non c’è stato nulla da fare. L’altra persona è rimasta ferita.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.