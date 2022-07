Si amplia la collaborazione tra l’università LUM e l’ospedale Generale Regionale “F. Miulli”: a settembre partirà il Corso di Laurea in Infermieristica. Un percorso triennale a numero programmato a livello nazionale, il cui test di ammissione è previsto per il prossimo 8 settembre, che si pone l’obiettivo di formare professionisti sanitari con competenze specifiche in ambito clinico-assistenziale.

L’attività didattica si svolgerà ad Acquaviva delle Fonti, presso l’ospedale Miulli. Alle lezioni teoriche si affiancheranno attività di laboratorio di simulazione e di didattica a piccoli gruppi, anche con metodologie didattiche interattive. Completeranno la formazione dello studente l’attività professionalizzante, che verrà svolta prevalentemente nei reparti ed in altre strutture assistenziali dell’ospedale.

“L’avvio del corso di laurea in infermieristica rappresenta un fatto importante per l’Università Lum – afferma il Rettore, Prof. Garzoni – che continua a proporre agli studenti un’offerta didattica multidisciplinare orientata all’innovazione e attenta alle esigenze del mondo del lavoro.

In quest’ottica, insieme all’ospedale Miulli, abbiamo constatato il valore e le potenzialità di questo progetto formativo che completa il percorso avviato lo scorso anno con il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e che risponde a una fortissima richiesta di professionisti in ambito sanitario, particolarmente sentita anche a causa della recente emergenza pandemica”. “Le competenze che il Corso di Laurea in Infermieristica fornirà ai propri discenti avranno grande rilievo di carattere tecnico-formativo – spiega Mons. Domenico Laddaga, Delegato alla Direzione dell’Ospedale Miulli, – ma andremo ad insistere soprattutto sull’umanizzazione delle cure. Tale aspetto è per noi una reale priorità, unico modo concreto per perseguire l’eccellenza sanitaria. I professionisti del futuro in ambito sanitario devono avere a cuore la cura della persona, così da integrare efficacemente le competenze scientifiche che apprenderanno con questo Corso”.

“La Lum – dichiara il coordinatore del Corso, il Prof. Bruno Moncharmont – consolida la sua presenza nella formazione universitaria dei professionisti della salute, iniziata lo scorso anno con l’attivazione del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, avviando un nuovo percorso formativo in Infermieristica, mirato alla formazione di professionisti che potranno inserirsi nel mondo dell’assistenza sanitaria con una preparazione solida, attuale e pronta a raccogliere le sfide organizzative e tecnologiche del futuro”.

