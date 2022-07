Via libera al dl Aiuti. Il testo, approvato con 266 voti a favore e 47 contrari, è passato a Montecitorio e ora dovrà essere approvato in Senato, entro e non oltre questa settimana, pena la decadenza dello stesso.

Complessivamente, hanno partecipato al voto 277 deputati, oltre agli 88 assenti giustificati perché in missione. Su 104 deputati del M5s, 85 non hanno preso parte alle votazioni, seguendo le indicazioni del partito. Quarantuno gli assenti non giustificati della Lega, 28 di Forza Italia, 16 del Pd e 11 di Italia Viva.

“Quella di non votare oggi alla Camera il dl aiuti era una decisione già chiara – ha dichiarato il leader del M5s, Giuseppe Conte – perché c’è una questione di merito per noi importante che avevamo anticipato, c’è una questione di coerenza e linearità, quindi nulla di nuovo. Era stato anche anticipato, è tutto chiaro” – ha concluso.

Foto repertorio

