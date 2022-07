Un sorteggio in diretta per comunicare la posizione in graduatoria di quanti abbiano ottenuto lo stesso punteggio. È quanto accadrà venerdì 15 luglio, con riferimento alle procedure di selezione per l’eventuale assunzione di operatori ecologici e autisti presso Amiu Puglia spa (le cui graduatorie definitive degli idonei sono state pubblicate il giorno 8 giugno u.s. sul sito www.amiupuglia.it).

Il sorteggio prenderà il via a partire dalle 10.30, presso la sede aziendale di viale Francesco Fuzio (Bari), alla presenza di un notaio. Si procederà al sorteggio pubblico, che verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook Amiu Puglia, deciso dal CdA nella seduta del 6 giugno per la definizione della posizione in graduatoria di quanti abbiano ottenuto lo stesso punteggio. Si precisa che si procederà alla sola estrazione di una lettera per determinare l’ordine alfabetico progressivo che verrà applicato in tutti i casi di ex aequo.

