Un hub vaccinale ogni 50mila abitanti per riuscire a coprire la platea degli over 60, composta da circa 12 milioni di persone. Sono le linee guida dettate dal Governo in vista dell’avvio della quarta dose.

Le indicazioni sono contenute in una circolare del ministero della Salute. Alla platea vanno sottratte le persone guarite dal Covid. Oltre ai punti vaccinali presso strutture sanitarie stanziali come presidi ospedalieri e case della salute, anche i medici di medicina generale e le farmacie saranno chiamate a partecipare a questo nuovo round di vaccinazioni.

Per completare il piano, l’invito alle regioni è quello di “porre in essere una organizzazione dedicata” con l’obiettivo di raggiungere un target nazionale di somministrazioni giornaliere “che dovrebbe attestarsi almeno alle 100mila dosi, valutando poi l’evoluzione del quadro epidemiologico e le eventuali ulteriori indicazioni delle autorità sanitarie italiane ed europee”.

“È un errore attendere il vaccino aggiornato – ha commentato il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri intervistato a Radio Capital – oggi i vaccini, sebbene creati sul virus originario, funzionano molto bene contro la forma grave della malattia, anche contro la variante Omicron e le sue sotto-varianti. A quello dobbiamo tendere, a evitare la terapia intensiva e l’ospedale. Per il prossimo autunno non è prevista nessuna misura restrittiva” – ha aggiunto sottolineando poi il suo pensiero sulla mascherina.

“Penso che sotto una certa età non serva – ha specificato – serve probabilmente per una popolazione più tardo adolescenziale Oggi i nostri anziani sono vaccinati e hanno fatto il richiamo: una circolazione nella popolazione più giovane grandi danni non dovrebbe farli. Le oscillazioni nella circolazione del virus ci saranno, ma è una situazione non sovrapponibile a quella degli ultimi due anni e mezzo in termini di ricoveri. Nel lungo periodo, la convivenza con Covid significherà che ci comporteremo con questo gruppo di virus e tutte le varianti esattamente come facciamo con gli altri virus che danno l’influenza. Entrerà nell’elenco dei virus contro i quali dovremmo vaccinarci ogni anno” – ha concluso.

Foto repertorio

