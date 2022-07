In 7 giorni sono state identificate 483 persone di cui 8 denunciate a vario titolo. E’ il resoconto della prima settimana del rafforzamento dei controlli da parte delle forze dell’ordine all’interno del parco Rossani e di piazza Aldo Moro, piazza Umberto e piazza Cesare Battisti.

Dopo una settimana dell’avvio dei servizi mirati di controllo interforze, prosegue l’attività ad ‘Alto Impatto’ nell’aerea della stazione, piazza Umberto e piazza Cesare Battisti e all’interno del parco Rossani, tesa a garantire ordine e sicurezza pubblica ed prevenire atti di illegalità, come deliberato dal Comitato per l’Ordine e Sicurezza Pubblica tenutosi lo scorso giovedì 7 luglio 2022 in Prefettura.

L’attività viene svolta quotidianamente dalla Polizia di Stato e delle altre forze dell’ordine unitamente alla Polizia Locale all’interno di due distinte aree, quest’ultime individuate in sede di comitato, costituite rispettivamente dalla zona del parco Rossani e da piazza Aldo Moro, piazza Umberto e piazza Cesare Battisti.

Come deciso dallo stesso comitato per l’ordine e sicurezza pubblica e della riunione tecnica, i controlli proseguiranno nei prossimi giorni.

