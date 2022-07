Novità in vista per chi ha un cane: durante le passeggiate giornaliere non basterà più portare un sacchettino per raccogliere gli escrementi. Chiunque porti a spasso un cane, in Sicilia, infatti deve portare con sé una bottiglietta d’acqua.

L’Assemblea regionale ha appena approvato la legge sul randagismo, che fra gli altri elementi prevede l’obbligo per i proprietari di animali di pulire con l’acqua la pipì dei propri quattrozampe.

Per l’entrata in vigore di questa norma bisognerà attendere l’approvazione definitiva del ddl. Dopo una sentenza della Cassazione che risale al 2015, alcune amministrazioni comunali avevano emesso delle ordinanze in tal senso, ma l’obbligo non era ancora previsto da una specifica legge regionale.

foto free pik

