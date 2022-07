“Abbiamo bisogno di creare le condizioni per respingere e per provare ad attenuare l’inflazione che non consente anche a chi lavora di vivere in maniera dignitosa. C’è bisogno di investimenti”. Queste le parole del segretario generale della Cgil Puglia, Pino Gesmundo, aprendo l’assemblea regionale del sindacato. “Questo è un momento topico – continua-. Noi chiederemo alla politica regionale, territoriale e nazionale di assumersi la responsabilità di dare queste risposte”.

Gesmundo precisa che l’ assemblea “arriva in un momento molto critico per i lavoratori, i pensionati, i giovani, per coloro che pur lavorando continuano ad essere poveri e hanno bisogno di risposte immediate e c’è bisogno che ci sia chi dia queste risposte, quindi un Governo che provi a mettere in piedi quei provvedimenti che creino le condizioni per lo sviluppo, per l’occupazione, per maggior benessere soprattutto per i più fragili”.

