Il presidente del Consiglio Mario Draghi si è dimesso. “Prima di tutto grazie”. Sono le parole con cui Draghi ha aperto il suo intervento alla Camera per annunciare l’importante decisione. Ne è seguito un lungo applauso dal centrosinistra.

“Alla luce del voto espresso ieri sera dal Senato chiedo di sospendere la seduta per recarmi dal presidente della Repubblica per comunicare le mie determinazioni”, ha continuato il premier Mario Draghi intervenendo alla Camera. Dopo aver incontrato il presidente Mattarella al Quirinale, è passato da palazzo Giustinani per incontrare la presidente del Senato Elisabetta Casellati.

