L’Istituto Superiore di Sanità e il ministero della Salute hanno lanciato il bando “Scienza partecipata” per il miglioramento della qualità di vita delle persone con malattie rare”. Coordinato dal Centro nazionale malattie rare dell’Iss e finanziato dal ministero, il bando raccoglierà, fino al 30 ottobre 2022, le proposte di cittadini, ricercatori, scuole, associazioni e istituzioni, che potranno condividere idee operative, soluzioni, tecnologie, strategie al servizio delle persone con malattia rara, per aiutarle concretamente nelle piccole e grandi sfide di ogni giorno Idee e progetti che saranno raccolti su un sito creato ad hoc (https://www.scienzapartecipata.it/partecipa/il-progetto/).

L’obiettivo è – attraverso la forza dirompente della ‘scienza dei cittadini’ – di abbattere le barriere, ossia di quel modo di concepire la scienza come un campo in cui le specifiche competenze non avrebbero necessità di una continua interazione e scambio con altri settori.

