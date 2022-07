“Oggi nel porto di Bari sono arrivate contemporaneamente 3 navi da crociera con quasi 5.000 crocieristi che fino a questo pomeriggio avranno l’occasione di visitare la nostra città e la nostra terra”. Lo ha scritto il sindaco di Bari, Antonio Decaro, in un post pubblicato sui social, al quale ha allegato la foto relativa al momento in questione.

Un traguardo importante per la città che nel giro di pochi anni è diventata un punto di riferimento, sia per soste brevi, sia per soste lunghe, ma, secondo il sindaco, ha ancora molta strada da percorrere prima di potersi dire totalmente. “I croceristi – ha proseguito Decaro – sono stati i primi turisti di Bari che oggi è diventata una meta turistica importante. Nei primi mesi dell’anno abbiamo registrato un incremento del 9,1% di croceristi rispetto allo stesso periodo del 2009, l’anno dei record. Guai a pensare, però, di aver raggiunto il traguardo. Dobbiamo lavorare ancora molto sul nostro sistema dei servizi e dell’accoglienza, facendo ognuno la propria parte” – ha specificato ricordando le collaborazioni in corso tra l’Autorità Portuale e Puglia Promozione.

“Grazie a quest’ultima – ha aggiunto – è stato attivato un nuovo info point all’interno del porto così da fornire indicazioni per vivere al meglio la giornata barese. Accogliamo chi sceglie Bari come una meta di viaggio, anche per poche ore, perché il nostro risultato più grande sarà quello di vederli tornare qui in città per una vacanza più lunga o se una volta tornati a casa convinceranno un amico o un conoscente a venire a visitarci” – ha concluso.

Foto Facebook Decaro

