Traffico bloccato per almeno tre ore. È quanto accaduto in mattinata a Bari, in particolare al Varco Vittoria, dove il connubio tra l’affluenza dei mezzi pesanti all’imbarco del porto e le auto in partenza hanno causato congestione e disagi al traffico.

Coinvolto anche piazzale Marisabella che, stando a quanto dichiarato dalla polizia locale, alle prese con le operazioni per migliorare la viabilità per più di due ore, risultava “saturo”. La circolazione è tornata ordinaria solo intorno a mezzogiorno, momento in cui, con la partenza delle navi, il traffico si è sfoltito permettendo ai cittadini di tornare a transitare il tratto in questione senza lunghe attese.

