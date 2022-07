Non si arresta la polemica sul caro vacanze, ma soprattutto sull’aumento dei costi dei lidi in Puglia. Questa volta esprime il proprio rammarico un professionista di Bisceglie, Danny Sivo, in vacanza in Grecia che, scontrino alla mano, mostra quanto meno costosa sia stare al mare a Lefkada piuttosto che nei lidi pugliesi.

“Ho speso 10 euro per stare con ombrellone e due sdraio in una delle spiagge più belle del mondo e 25 euro a cena con mio figlio – chiarisce il professionista mentre si trova su un lettino al mare in Grecia- . La spiaggia era comunque libera e con poca gente, il parcheggio era gratis ovviamente. La cena rallegrata da personale simpatico e preparato: il tutto con regolare scontrino fiscale. I paragoni fateli voi” – precisa Sivo che ricorda: “Ieri ho visto su una foto di un menù dalle mie parti: tre frise a 10 euro”.

