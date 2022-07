Maxi rissa in Salento all’alba. Intorno alle 4 carabinieri e polizia sono intervenuti a Santa Maria di Leuca nei pressi di un noto bar dove una cinquantina di persone, tutte giovanissime, si stavano picchiando. Futili motivi alla base del gesto. Ad avere la peggio due ragazze, ferite, e trasferite in ospedale a Tricase. Indagini sono in corso.

