“Con il cuore colmo di dolore, interpretando il sentimento collettivo della nostra comunità, rivolgo a nome della Città e mio personale i più profondi sentimenti di cordoglio e vicinanza alle famiglie per la scomparsa della professoressa Francesca e della piccola Nicole, che in modo inaccettabile hanno perso la vita ieri pomeriggio a causa di un incidente stradale. Un fatto che ci sconvolge”. Sono le parole del sindaco di Altamura, Rosa Melodia, in ricordo di Francesca Maria Natale, la professoressa di sostegno di 52 anni morta in un incidente stradale con la figlia di 11 anni, Nicole Lorusso. In ospedale le altre due figlie.

“Le parole vacillano e vengono meno di fronte a tragedie così grandi. Il nostro pensiero è rivolto a loro – madre e figlia – con silenzio, rispetto ed enorme tristezza. Alle due ragazze ferite auguriamo che possano presto essere dichiarate fuori pericolo dai medici. La città è vicina a loro nella preghiera e nella speranza”, conclude Melodia.

