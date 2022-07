Continuare a garantire ai propri pazienti prestazioni sanitarie conformi ai più elevanti standard di Qualità: questo l’obiettivo della Reumatologia della Asl Bt che ha ottenuto il mantenimento della Certificazione di Qualità ISO 9001 del PDTA Artrite Psoriasica e Axial Spa messo a punto dall’equipe dal Dott. Leonardo Santo.

Tale standard di riferimento internazionale per la gestione della qualità porta ad innescare un processo di miglioramento continuo del modello organizzativo e dei propri processi interni, sottoponendosi a periodiche verifiche da parte dell’Ente di Certificazione volte a valutare la conformità delle regole adottate alla normativa e la loro efficacia attraverso un’analisi dell’andamento degli indicatori di performance. Durante la verifica ispettiva condotta presso l’Unita Operativa Semplice di Reumatologia, l’Ente di Certificazione Internazionale Bureau Veritas ha verificato la piena aderenza del percorso ai requisiti ISO 9001, senza alcuna indicazione di non conformità per il secondo anno consecutivo, riscontrando un modello clinico-organizzativo solido, coerente e conforme alla più recenti linee guida internazionali, imperniato su una gestione multidisciplinare in grado di garantire una presa in carico tempestiva e integrata del paziente in tutte le fasi del percorso e un’offerta terapeutica aggiornata e innovativa. Inoltre, giudicati degni di nota la costante attività di monitoraggio dell’efficacia e dell’appropriatezza del modello clinico-organizzativo attraverso l’utilizzo di numerosi e appropriati indicatori di performance e l’elevato grado di sensibilità, attenzione e partecipazione da parte di tutto il personale sanitario coinvolto nel percorso.

“Siamo entusiasti di aver raggiunto questo importante traguardo nonostante le difficoltà degli ultimi due anni – dichiara Leonardo Santo, Responsabile della UOS di Reumatologia. Abbiamo lavorato per ottimizzare l’iter diagnostico-terapeutico, attraverso un approccio multidisciplinare, per potenziare l’attività di ricerca clinica garantendo un costante aggiornamento della qualità delle cure, impegnandoci al tempo stesso ad aumentare la consapevolezza del paziente e a favorirne un coinvolgimento attivo. Abbiamo informatizzato la cartella clinica e nel 2021 abbiamo erogato quasi 4mila prestazioni con oltre 200 pazienti in carico per le terapie infusionali. Riuscire a garantire ai nostri pazienti un servizio che soddisfi gli elevati standard di qualità previsti dalla ISO 9001, è per noi motivo di grande orgoglio”.

La UOS di Reumatologia è stata, inoltre, inserita nel percorso formativo della scuola di specializzazione in reumatologia dell’Università di Bari che consente agli specializzandi di frequentare l’Unità e completare le proprie attività di formazione professionale. “Un risultato frutto della serietà e della dedizione del nostro personale sanitario – commenta Sabina Didonato, U.O.S.V.D Governo Clinico e Qualità ASL BT – che ha realmente compreso l’opportunità di crescita e di miglioramento offerta dalla Certificazione ISO 9001 e ha fatto dalla Qualità il punto di forza del proprio lavoro”. “Continueremo a tenere monitorate le nostre performance – ha aggiunto ­­­­Emanuela Praino, Reumatologa Dirigente Medico Ospedaliero presso UOS di Reumatologia – per essere pronti a rispondere ad eventuali criticità con tempestive azioni di miglioramento”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.