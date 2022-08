Parcheggi rosa riservati alla sosta di donne in stato di gravidanza o di genitori con bambino sino ai due anni di età. E’ l’iniziativa proposta dai consiglieri comunali Davide Tosca e Rosaria Vitrano e votata favorevolmente all’unanimità dei presenti nell’ ultimo consiglio comunale di Modugno del 28 luglio.

“Un provvedimento – si legge in una nota – che intende promuovere l’indispensabile valore sociale della maternità, favorendo una politica di sostegno alla genitorialità tramite strumenti pratici, quali gli stalli rosa, che permetteranno una migliore mobilità per le donne in stato di gravidanza o per i genitori con bambini in tenera età”.

La mozione, sottoscritta dai gruppi consiliari Centro Dem e Onda Civica, permetterà quindi un parcheggio agevole soprattutto nei luoghi ritenuti di pubblica utilità, ovvero in prossimità di scuole, asili nido, negozi per l’infanzia, mercati, uffici comunali, poste, ambulatori medici.