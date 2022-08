Arriva l’ok alla balneazione da Torre Quetta al lido Divina beach (ex Trullo). A seguito della comunicazione di Acquedotto Pugliese, con cui è stato comunicato il ripristino dell’impianto di sollevamento di Torre del diavolo, e della comunicazione di Arpa Puglia, che attesta come “le analisi batteriologiche eseguite su campioni di acqua di mare prelevati in data 2/8/2022, nei punti di balneazione disposti a sud e a nord del punto di scarico di reflui fognari della condotta dell’AQP, hanno dato esito favorevole”, infatti, il sindaco ha revocato l’ordinanza di divieto di balneazione in quel tratto di mare.

Dallo scorso 1° agosto, in seguito alla rottura di una tubazione nell’impianto di Torre del Diavolo che ha provocato lo sversamento di emergenza in mare, gli operai erano al lavoro per riparare la tubazione premente a servizio dell’impianto di sollevamento fognario di quell’area.

