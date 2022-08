Tredici sanzioni di cui undici per superamento limiti di velocità. È il bilancio dei controlli effettuati dalla Polizia Locale nella sola giornata di oggi, tramite l’ausilio dei Telelaser. Per l’occorrenza, sono state adibite diverse postazioni.

In particolare sono stati effettuati 4 verbali (per art 142 co.8 cds – velocità rilevata tra i 10 e i 40km/h, con decurtazione di 3 punti dalla patente) in via Bruno Buozzi. Oltre a questi è stato effettuato anche un verbale per superamento linea longitudinale continua (un art. 40 comma 8 cds). Inoltre, sono state effettuate cinque sanzioni in corso Trieste (zona Pane e Pomodoro) per violazione dell’articolo 142 c 8 e 11 cds. Ma non solo, sul lungomare Crollalanza, fronte piazza Eroi del Mare, sono state effettuate tre sanzioni riguardanti il superamento del limite di velocità e l’assenza di revisione periodica del veicolo.

Per la violazione dell’articolo 142 del Codice della Strada, sono previste sanzioni dai 42 sino agli oltre 3mila euro. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni in tutta la città.

