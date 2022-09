Una centralina di rilevazione della qualità dell’aria, è quanto installato a ridosso della zona in cui all’alba è scoppiato un vasto incendio. È accaduto in particolare alla periferia di Modugno, nel Barese, all’interno di un deposito di tessuti e cosmetici cinesi.

L’apparecchio è stato attivato dal Comune in collaborazione con l’Arpa. Obiettivo, accertarsi che le fiamme e il rogo, avendo bruciato anche materiale parzialmente pericoloso e inquinante, non abbiano compromesso la salubrità dell’aria circostante. Attualmente, dopo quasi 12 ore dal momento in cui l’incendio è divampato, i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per domare gli ultimi focolai. L’incendio, secondo quanto emerso, sarebbe però ormai sotto controllo.

Sul posto, attualmente, sono in corso le operazioni di messa in sicurezza. Al lavoro, da questa mattina, oltre ai vigili del fuoco, anche carabinieri e vigili urbani.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.