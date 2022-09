Sono ufficialmente terminati i lavori della nuova area di parcheggio in via Pietro Sette. Domani (venerdì 23 settembre) alle ore 10.30, si terrà infatti l’inaugurazione del nuovo parcheggio. All’evento prenderà parte anche l’assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso, che si occuperà di effettuare un sopralluogo.

Si tratta, di fatto, di un evento molto atteso per i residenti. Il parcheggio, situato nella zona riqualificata ubicata tra via Tridente e la stessa via Pietro Sette, disporrà di 245 nuovi posti auto, 15 dei quali saranno riservati a persone con disabilità. Ma non solo, l’area prevede anche 30 stalli per ciclomotori e biciclette e, inoltre, in base in base all’accordo siglato con Enel X, il nuovo parcheggio sarà dotato di quattro colonnine ultraveloci per la ricarica elettrica dei veicoli.

Il costo complessivo dei lavori, realizzati nell’ambito dell’accordo di programma denominato Ined, è pari a 864mila euro. I lavori di riqualificazione erano stati annunciati nel marzo del 2021. Nel febbraio 2022 era stato annunciato che si sarebbero conclusi a marzo. Solo questa estate però, in particolare a giugno, il sindaco Decaro aveva ufficializzato la notizia dei lavori giunti quasi al termine. Adesso, dopo un anno (e altri tre mesi dall’ultimo annuncio), i cittadini, a partire da domani, potranno utilizzare l’area potendo contare su nuovi posti auto che graveranno meno sul caos del quartiere, dove sono all’ordine del giorno problematiche relative all’assenza di posti auto, soprattutto nel periodo scolastico.

Nell’area, oltre ai nuovi posti auto, sono stati inoltre piantati alberi ed è stato installato un nuovo impianto di illuminazione. Inoltre, aveva sottolineato il sindaco a giugno scorso “grazie alla pavimentazione speciale in masselli autobloccanti, è stata garantita la permeabilità totale dell’area interessata, secondo gli ultimi standard e utilizzati anche per il park&ride di largo 2 Giugno”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.