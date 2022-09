Bidoni dei rifiuti stracolmi di immondizia. È quanto accade puntualmente ogni sera, nella zona della movida barese tra via Sparano e piazza Umberto. A segnalarlo alcuni residenti che hanno immortalato il tutto in uno scatto.

Siamo, in particolare, nella zona dei fast food. Nei bidoni, che accumulano i rifiuti di un’intera giornata, c’è proprio di tutto: dagli avanzi, alle buste, sino alle scatole di scarpe (foto in basso), bottiglie di plastica o lattine e, in alcuni casi, anche bottiglie di vetro. Il tutto, se non riesce ad essere contenuto all’interno dei cestini, trasborda puntualmente sino a ricoprire anche le zone esterne, tra cui pavimento e aiuole, restando lì per un’intera giornata e, a volte, anche fino al giorno dopo.

Non si tratta di un caso isolato, più volte i residenti hanno infatti lamentato condizioni simili in diversi luoghi della città, soprattutto in quelli maggiormente frequentati nelle ore di punta. Una situazione che non si distanzia molto dall’allarme rifiuti che cresce di giorno in giorno in tutta la città, dove, sia in alcune strade di città, sia in periferia o in campagna, gli spazi vengono utilizzati come vere e proprie discariche a cielo aperto.

