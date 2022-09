Piove e a Bari emergono i soliti problemi. Questa volta si tratta di uno scivolo per disabili completamente inutilizzabile per via dell’acqua che lo ha letteralmente ricoperto. La segnalazione arriva da un cittadino che descrive il problema come “un lavoro fatto al risparmio e a regola d’arte”.

Dello stesso tenore anche la segnalazione di Sos Città: “L’autunno è alle porte perché non prevenire i problemi di allagamento?”. L’organizzazione no profit si riferisce invece a molte canaline di acqua della città ostruite da piante e rifiuti che non agevolano lo scorrimento dell’acqua. I problemi di Bari continuano a persistere”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.