In via Tenente Pilota Licio Carri un senzatetto ha “costruito” il suo rifugio con tanto di porte e mobili. Una baracca a pochi metri dal centro. “Quel rifugio continua ad allargarsi giorno dopo giorno – segnala un lettore – sono anni che quel senzatetto vive in quella stradina, ma pian piano ha costruito una baracca a pochi metri dal centro, sotto gli occhi di turisti e residenti”.

