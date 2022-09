“La colpa è dei cittadini, non dell’amministrazione comunale”. E’ una voce fuori dal coro quella di un barese che si assume le responsabilità del degrado e della sporcizia che è facile notare per le strade di Bari.

“Ora scagliamo i nostri improperi al comune, al sindaco, all’assessore, al netturbino – spiega un residente di Carrassi – ma i veri responsabili di questi scempi (riferendosi alla foto, ndr) siamo noi, cittadini me compreso, che non abbiamo ancora capito le basilari regole del vivere in società”.

La foto è stata scattata in corso Benedetto Croce, angolo via Laterza. Ma, spiega il cittadino: “Più volte è stata già ripulita e massimo due giorni torna così. Noi negozianti delle vicinanze abbiamo anche provato a piantumarla con fiori, ma purtroppo sparivano dopo 2 -3 giorni”. Molti sono comunque i baresi che sono d’accordo su tale affermazione: “Concordo – dicono in tanti. “Siamo noi gli incivili e così educhiamo anche le nuove generazioni”

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.