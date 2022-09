Crollano gli scaffali pieni di fascicoli all’interno della Corte d’appello di Bari. È accaduto in mattinata, mentre erano in corso le attività elettorali per le politiche, nell’aula magna della struttura situata nel quartiere Libertà.

All’interno della stanza, per l’occasione, era stata allestita una delle sale operative sul territorio. È stato proprio mentre erano in corso le attività di controllo dei registri elettorali relativi al voto di domenica scorsa, dunque con la stanza affollata, che lo scaffale è crollato su se stesso. Nell’impatto due dipendenti sono rimasti feriti. Uno di loro, secondo una prima ricostruzione, avrebbe riportato ferite alla mano e rischia di perdere alcune dita. Altre persone presenti nell’ufficio, sono andate in ospedale per lo spavento.

Sul posto immediato l’intervento dei medici del 118 che hanno trasportato i feriti al Policlinico di Bari affinché ricevessero le cure necessarie. Secondo quanto si apprende, uno degli scaffali su cui erano stati appoggiati alcuni registri, ha ceduto trascinando con sé le altre bacheche di metallo.

