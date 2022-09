Si è tenuta questa mattina a Palazzo di Città la conferenza stampa di presentazione di “Mamme, amore e fornelli”, il progetto finalizzato alla realizzazione di un corso di cucina gratuito dedicato alle donne che vogliono avvicinarsi alla realtà culinaria in modo professionale e imprenditoriale. L’iniziativa, organizzata dalla F. Divella e dall’oratorio Redentore di Bari con il supporto dell’azienda Mobilturi e di Quarta Caffè, gode del patrocinio del Comune di Bari.

Il corso, le cui iscrizioni sono andate subito sold out, accoglierà 100 donne e comincerà il prossimo 6 ottobre. In programma 20 ore di teoria (sarà utilizzato come testo l’ultimo lavoro dello Chef Carra “Tra ricette e Bon Ton”) e 40 ore di pratica. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato per acquisite competenze in scelta di prodotti e materie prime, trasformazione e corretta conservazione, scelta degli utensili da lavoro, abc della cucina e arte della panificazione.

“Dopo la bellissima esperienza con i ragazzi delle scuole medie del quartiere Libertà con il progetto “Cucinare in… Libertà” – ha spiegato Paola Romano, l’assessora alle Politiche giovanili – sono molto contenta che Divella abbia voluto accogliere le richieste di tanti genitori che, vedendo i loro figli concentrati e soddisfatti dal corso di cucina, avrebbero voluto prendervi parte anche loro. Grazie a questo nuovo progetto 100 donne avranno la possibilità di rimettersi in gioco. Per alcune potrà rappresentare anche un lavoro del futuro, per altre la possibilità di approfondire una passione e conoscere altre persone”.