Una tartaruga è stata recuperata questa mattina alla deriva da uno dei pescatori di Torre Guaceto. L’animale era stretto in stralci di reti per l’allevamento delle cozze. E’ stata trasportata presso il centro recupero tartarughe marine.

“Il centro recupero tartarughe di Torre Guaceto , purtroppo torna ad animarsi – dichiara Rocky Malatesta, presidente del consorzio di gestione della riserva statale e area marina protetta di Torre Guaceto. Abbiamo curato e riportato in mare sino a luglio scorso oltre 35 esemplari giunti da noi in difficoltà più o meno serie. Speravamo di rimanere ancora per molto inattivi. Invece questi delicatissimi animali sono sempre in caccia di guai. E non è mai colpa loro. Grazie ai cari pescatori della riserva, costantemente attenti e sensibili”.