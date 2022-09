Sono in corso i lavori di manutenzione stradale in via Piccinni dove si sta procedendo con la nuova segnaletica dopo il rifacimento dell’asfalto. I lavori si concluderanno nella serata di venerdì 30 settembre.

“Informo – spiega il presidente del municipio, Lorenzo Leonetti – che proprio nella notte di venerdì gli operai provvederanno a tracciare la linea di mezzeria della carreggiata. Abbiamo deciso di procedere con queste tempistiche al fine di ridurre i disagi alla circolazione. Pertanto chiedo la massima collaborazione e un po’ di pazienza. Gli interventi del Municipio 1, pari a circa 60000 metri quadrati di asfalto, proseguiranno in via Oberdan, Viale Japigia, Via Gentile e Via Pitagora nel quartiere Japigia e in via Dogali nel quartiere di Torre a Mare”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.