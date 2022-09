La catena di conseguenze del caro bollette sull’imprenditoria non si placa. I costi delle bollette raddoppiati, spesso anche triplicati, sta mettendo a dura prova i proprietari dei locali, bar e ristoranti in particolare che domani saranno in piazza Libertà per una manifestazione. Prima di abbassare la saracinesca, intanto, qualcuno decide di cambiare abitudini e di ridurre gli orari.

Così come il gestore di un locale a Santo Spirito che, utilizzando i social, comunica – causa caro bollette – la riduzione degli orari di apertura. Gli fa eco un utente: “Lui è il primo – scrive – a breve toccherà anche a noi altri. Siamo di fronte ad un disastro, sarà un bagno di sangue. Saremo costretti a licenziare i nostri collaboratori, ci toccherà fino a quando possibile, lavorare ad orari ridotti. Immaginate – conclude – cosa diventeranno le nostre strade, i nostri luoghi. Si salvi chi può!!”.

