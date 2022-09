“La situazione in piazza Umberto va sempre peggio, è periferia del centro cittadino”. È la denuncia effettuata dal Comitato di piazza Umberto sui social, in seguito all’ennesimo episodio di degrado. “Ieri – hanno raccontato – un enorme pino si è spezzato ed è caduto nell’aiuola. Per fortuna non ha causato danni a persone, ora attendiamo la rimozione. Mancano i controlli e una adeguata manutenzione”.

“Questa mattina – proseguono nel post – noi del Comitato, abbiamo invitato l’operatore Amiu a rimuovere rifiuti presenti, da molto tempo, nelle aiuole. Rifiuti che sono serviti a qualche creativo per farne delle sculture. L’intervento è servito per sfatare quelle dicerie che non si possono rimuovere sedie, cartoni, mobiletti e indumenti, perché ci potrebbero essere delle minacce da chi sosta frequentemente nei giardini. Minacce non ce ne sono state e mai ci saranno, pertanto la piazza va solo curata, frequentata e non abbandonata” – hanno concluso.

