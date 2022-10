Lunedì 3 Ottobre nella Sala Consigliare del Palazzo del Consiglio Regionale della Regione Puglia, a Bari alle ore 16:30, il Garante dei Diritti del Minore presenterà il progetto “Accompagnare gli Adolescenti: percorsi per genitori e di protagonismo giovanile” (acronimo Acc.A.), che sarà realizzato da Consorzio Meridia nel corso dell’anno 2022-2023.

Tra gli obiettivi del progetto si possono annoverare la sensibilizzazione dei genitori sui temi

dell’adolescenza, favorendo lo sviluppo di skills che permettano a ciascun di far fronte, in maniera più consapevole, al periodo adolescenziale di cui i ragazzi sono protagonisti; la promozione degli spazi di espressione, confronto e protagonismo dei e delle preadolescenti e adolescenti; incentivare il dialogo tra generazioni, il confronto tra pari e incrementare la cultura sui temi dell’adolescenza.

“Accompagnare gli Adolescenti” è ideato e promosso da Consorzio Meridia, impegnato da quasi venticinque anni nell’ambito del coordinamento di progetti e servizi socio-educativi, formativi, d’inclusione socio-lavorativa e d’innovazione sociale. Ma è anche frutto di collaborazioni, infatti è realizzato in partnership con AGEDO Puglia Sezione Bari, Ordine degli Assistenti Sociali Puglia, ITT “Pitagora-Panetti” Bari, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – Dipartimento di For.Psi.Com., Società Italiana Scienze Umane e Sociali – SISUS. Nel corso dei prossimi mesi si prevede di realizzare varie attività: 2 edizioni di percorsi formativi gratuiti per genitori; attività di formazione scolastica sui temi della cittadinanza attiva per adolescenti e preadolescenti; attività di protagonismo giovanile e media education per adolescenti e preadolescenti; parent camping outdoor per genitori, preadolescenti e adolescenti.

Le attività di formazione per genitori partiranno il 12 Ottobre 2022 online, dalle 18:00 alle 20:00 e termineranno il 26 aprile 2023. Il corpo docenti è composto da psicologi, psicoterapeuti, pedagogisti, sociologi, medici e media educator noti sul panorama nazionale e regionale tra cui: Maura Manca, Alberto Pellai, Licia Barrocu, Laura Turuani, Chiara Scardicchio, Vilma Mazzocco, Michele Marangi, Michele Corriero, Valeria Rossini, Alessandro Taurino, Barbara Laura Alaimo, Tiziana Mangarella, Dario Abrescia, Roberto Poggiolini, Felice Blasi. Chi avrà partecipato al 90% del percorso formativo potrà partecipare al parent camping: un’esperienza outdoor nella quale mettere in pratica quanto appreso. Oltre alle attività curriculari che saranno realizzate nelle scuole polo del Progetto, il Percorso “Teen

Voice”, realizzato dai Coach di “Radio Panetti” Antonio Curci e Maria Raspatelli, promuoverà il protagonismo giovanile, permettendo ai ragazzi e alle ragazze di sperimentarsi nella realizzazione di jingle, spot pubblicitari e programmi radiofonici.

