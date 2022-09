A partire dal primo ottobre, il Cup del Policlinico di Bari rinforza l’organico. In particolare, saranno assunti 35 operatori di call center e 5 operatori tecnici-informatici vincitori del concorso pubblico bandito dalla Sanitaservice del Policlinico di Bari per rafforzare l’organico del Centro unico di prenotazione.

Sanitaservice, infatti, ha ultimato le procedure di selezione, così come rappresentato da tempo ai tavoli tecnici sindacali e regionali. All’esito della selezione pubblica risulta idonea la maggior parte dei lavoratori che negli anni avevano prestato attività tramite le società interinali e che ora saranno regolarmente assunti.

Il numero degli operatori di call center sarà così incrementato di 20 unità rispetto all’assetto attuale consentendo di implementare il servizio Cup per la prenotazione delle prestazioni sanitarie. Oltre a rafforzare la linea telefonica dedicata, sarà raddoppiato il numero di addetti ai canali alternativi di prenotazione come le e-mail e whatsapp per poter garantire una risposta più celere alle richieste.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.