Quando si pensa ai Casinò la connessione al famoso gioco della roulette è praticamente immediata: luci, suoni, colori, ma soprattutto tavoli verdi e ruote che girano sono infatti, un po’ come al cinema, nell’immaginario comune. Se per lungo tempo questi templi del divertimento sono stati l’unico luogo in cui trovare determinate tipologie di svago, oggi la tradizione e il fascino dei Casinò rivivono sempre più attivamente nei numerosi Casinò online dalle piattaforme di gioco digitali.

Spesso, per dirla tutta, proprio online si trova un’offerta ben più variegata e ampia rispetto perfino a quella che, fino a poco tempo fa, si trovava solo fisicamente nelle grandi case da gioco.

Pensiamo ai casino live più completi in assoluto: sulla home page è possibile trovare dai giochi più classici alle varianti meno conosciute e spesso, proprio vista la grande scelta proposta all’utente, alcuni giochi rischiano di sembrare simili.

Ma attenzione, perché non è così.

Prendiamo ad esempio due dei giochi preferiti e più cliccati dagli utenti che, all’apparenza, possono sembrare simili ma in realtà nascondono delle differenze. Stiamo parlando di “La Ruleta” e “Crazy Time” che condividono sicuramente la ruota, ma hanno un meccanismo diverso. Scopriamo subito le differenze:

La Ruleta

Il gioco de La Ruleta consente al giocatore di scommettere sul numero sul quale crede si fermerà la ruota.

Se questa si ferma su un segmento moltiplicatore, allora la puntata resta ferma, non saranno ammesse nuove puntate e la ruota verrà girata di nuovo. Il risultato del giro successivo (1, 2, 5, 10, 20 o 40) determinerà la puntata vincente ma le quote saranno moltiplicate x2 o x7, a seconda del moltiplicatore su cui si è fermata la ruota nel giro precedente. Se la ruota si ferma di nuovo su un moltiplicatore, allora tutte le puntate restano ferme, e il payout moltiplicato dall’ultimo giro viene moltiplicato di nuovo. Il croupier gira la ruota un’altra volta e continua a girarla fino a che il giro non dà un risultato.

Crazy Time

Crazy Time è un entusiasmante gioco a premi che, con la sua ruota che gira, richiama palesemente il format di famosi e apprezzati quiz televisivi. La ruota, composta da 54 segmenti ciascuno dei quali contenente un numero (1, 2, 5 o 10) che corrisponde a un payout o all’avvio di un round bonus, viene girata dal presentatore del gioco una volta che la puntata viene piazzata. Alla fine di ogni spin si può ottenere un numero, tra quelli presenti sui segmenti, oppure uno dei quattro giochi bonus: Cash Hunt, Pachinko, Coin Flip e Crazy Time.

Lo scopo del gioco è indovinare su quale sezione si fermerà la ruota quando questa si arresta al termine del giro.

Per entrare ancor più nel vivo di questi due giochi, e dei tanti altri offerti, ti suggeriamo di provare le demo e le informazioni utili, potrai scoprire il meccanismo di questi giochi, i payout e i moltiplicatori esistenti e giocare sempre nel pieno della trasparenza e nel modo più sicuro e divertente.

