Puglia e Basilicata insieme contro il dissesto idrogeologico: l’accordo che può cambiare la sicurezza dei territori

La gestione del rischio idrogeologico in alcune aree del Mezzogiorno passa sempre più attraverso accordi tra enti diversi, chiamati a collaborare su territori che non seguono confini amministrativi ma logiche naturali e ambientali. È in questo contesto che nei giorni scorsi, a Matera, è stato firmato un nuovo accordo tra le strutture commissariali di Puglia e Basilicata.

L’intesa coinvolge i soggetti attuatori degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico delle due regioni, rappresentati dal prof. ing. Gennaro Ranieri per la Regione Puglia e dall’avv. Gianmarco Blasi per la Regione Basilicata. Un passaggio che punta a rafforzare il coordinamento su opere e interventi che interessano aree interregionali particolarmente esposte a fenomeni di dissesto.

L’obiettivo principale è quello di rendere più omogeneo e veloce il percorso che va dalla progettazione alla realizzazione delle opere, riducendo tempi e sovrapposizioni burocratiche. La collaborazione tra le due strutture dovrebbe consentire anche una migliore gestione delle risorse disponibili e una maggiore condivisione delle competenze tecniche e amministrative.

Particolare attenzione è rivolta al bacino del fiume Bradano, un’area in cui le criticità idrogeologiche richiedono interventi coordinati e una visione unitaria. In questo caso, la frammentazione degli interventi tra diversi enti è stata considerata negli anni un limite, mentre l’accordo punta proprio a superare questa logica.

L’intesa si inserisce in un quadro più ampio di cooperazione tra amministrazioni pubbliche, che negli ultimi anni stanno cercando di affrontare il tema del dissesto idrogeologico non più in modo isolato, ma attraverso strategie condivise tra territori confinanti. Una scelta che riguarda non solo l’efficacia degli interventi, ma anche la capacità di prevenzione.

“Questo accordo infine si inserisce in una visione più ampia di cooperazione tra amministrazioni pubbliche, orientata alla tutela del territorio e alla prevenzione dei fenomeni di dissesto, valorizzando strumenti normativi che favoriscono sinergie operative e l’ottimizzazione delle risorse disponibili”.