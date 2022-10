Dopo dieci anni di attività chiude il ristorante Black and White, in piazza Mercantile. A dare l’annuncio i proprietari, in particolare lo chef, Daniele Caldarulo, che già negli scorsi mesi, in particolare ad agosto, aveva manifestato la propria preoccupazione per il caro bollette, restando chiuso a Ferragosto e anticipando, nelle parole, quella che poi è diventata realtà.

“Ciao a tutti amici e clienti – scrive sui social – siamo qui per ufficializzare con molto dispiacere la chiusura definitiva del ristorante che avverrà il 31 ottobre 2022. Dopo 10 anni, il viaggio del Black and White è ormai giunto al termine” – sottolinea senza però perdere l’ottimismo.

“È arrivato il momento di guardare a nuovi orizzonti e concentrare le nostre energie su altri progetti – aggiunge – qui, fermi al capolinea, vogliamo innanzitutto ringraziare i clienti che hanno creduto in noi che hanno apprezzato il nostro operato, che hanno scelto di trascorrere al nostro ristorante i giorni particolari della propria vita, ma anche per la quotidianità, che ci hanno offerto amicizia, stima, regalato sorrisi e soddisfazioni, compagnia, risate, passaparola, chiacchiere, caffè, parole di conforto e complimenti. Lo chef Daniele Caldarulo è carico più che mai di nuove idee e sarà sempre presente per aggiornarvi su tante novità” – ha concluso ringraziando lo staff e invitando i clienti a godere, per l’ultima volta, delle proprie specialità sino alla chiusura definitiva.

Foto repertorio

