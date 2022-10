Grave incidente stradale a Cavallino, in Salento. Un ragazzo di 17 anni ha subito l’amputazione di una gamba dopo essere stato travolto da un’auto, in corso Umberto I. Alla guida dell’auto, secondo quanto emerso, c’era un 21enne che, una volta sottoposto al test antidroga, è risultato positivo a cocaina, cannabinoidi e all’alcol.

Il 17enne era a piedi quando l’auto lo ha preso in pieno. Le sue condizioni sarebbero molto gravi. L’incidente è avvenuto nel centro abitato, secondo una prima ricostruzione il ragazzo alla guida stava giocando con altro due amici, a loro volta alla guida di altre auto. L’impatto con il 17enne è avvenuto subito dopo una manovra azzardata, momento in cui l’auto ha perso il controllo finendo sul marciapiede. Il 21enne è stato denunciato per lesioni gravissime.

Foto repertorio

