Gli alberi sul lungomare, addobbati con luci ornamentali fin dal Natale scorso, erano stati spenti proprio per ridurre il consumo di energia elettrica. Ma per l’evento del Prix Italia in corso a Bari si è deciso di riaccenderli. Dal Comune assicurano che si tratta di illuminazione led con pochi euro di consumo al giorno. Le luci resteranno accese fino al termine della manifestazione in corso a Bari.

