Ha un tumore (anzi svariati) e ha 14 anni. Il suo nome è Pinuccio ed è solo al mondo dopo che la sua padrona è deceduta un mese fa. Così lui è finito in canile con un bel fardello di solitudine, vecchiaia, e malattia.

Il canile sanitario di Bari cerca qualcuno che possa “regalargli una casa nel suo ultimo tratto di vita” anche se “non sarà facile”. Pinuccio spiegano ancora i responsabili del canile, “ha poco tempo dinanzi a sé, e vorremmo che fosse in famiglia. Al momento lui è vitalissimo, mangia con grande appetito, adora passeggiare. Solo un tumore gli è stato asportato, per gli altri non c’è assolutamente nulla da fare, quindi lui non ha nessuna via di scampo purtroppo. Siamo arrivati troppo tardi”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.