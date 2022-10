Fondazione Megamark

Libri giganti per raccontare la storia della Fiera del Levante, posizionati da oggi a domenica 9 ottobre in via Sparano a Bari. Attraverso un’installazione , realizzata con il sostegno di, cinque libri in formato XXL raccontano la Fiera dalle sue origini fino alle prospettive future, passando per la sua vocazione imprenditoriale nel nome di San Nicola e dell’Oriente. “Un modo per celebrare e ricordare ai baresi e ai numerosi turisti che stanno affollando il capoluogo, come la Fiera si stia trasformando senza tradire la sua storia”, spiegano dalla Campionaria. L’installazione poi sarà trasferita nel quartiere fieristico dal 15 al 23 ottobre.