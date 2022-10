Cattivo odore e rifiuti per strada per giorni. La denuncia arriva dal rione Libertà dove i residenti di alcune zone denunciano il mancato passaggio di operatori dell’Amiu da giorni. “Non capiamo cosa sta accadendo – spiega Luca Bratta, residente – i marciapiedi e le strade sono piene di rifiuti, c’è cattivo odore ovunque. Regnano il degrado e l’inciviltà e i nostri amministratori non fanno nulla per fare rispettare le norme igienico sanitarie. Qui non viene nessuno a spazzare, c’è sempre una scusa ma la situazione è drammatica”. I problemi maggiori in corso Italia, via Speranza e via Crisanzio.

